Мінагрополітики та Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Європейського Союзу розпочинають програму підтримки фермерських господарств у Сумській області. Нова програма передбачає надання ваучерів вартістю 1000 доларів США для закупівлі високоякісного насіння та мінеральних добрив. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ця ініціатива спрямована на допомогу фермерам у проведенні весняної та осінньої посівних кампаній, відновленні сільськогосподарського виробництва та забезпеченні продовольчої безпеки у постраждалих внаслідок війни громадах. Програма орієнтована на малі та середні господарства, які обробляють земельні ділянки площею від 10 до 300 гектарів у Сумській області. Особливу увагу буде приділено господарствам, які очолюють жінки»,- зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Заявки на отримання допомоги необхідно подати через до 26 травня 2025 року. Державний аграрний реєстр (ДАР)

Після опрацювання заявок відібрані учасники отримають підтвердження через ДАР, а також детальну інформацію про те, як отримати та використовувати ваучери. Важливо зазначити, що подання заявки не гарантує отримання допомоги, оскільки право на її отримання визначатиметься на основі конкретних критеріїв програми.