Весняна посівна кампанія розпочалася в семи областях України, засіяно вже 31 тис. гектарів. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.
Як зазначається в повідомленні, ярою пшеницею засіяли одну тисячу гектарів (прогноз — 190 тис. га), ярим ячменем — 18 тис. га (прогноз — 1,73 млн га), вівсом — 2 тис. га (прогноз — 208 тис. га), горохом — 11 тис. га (прогноз — 276 тис. га).
Також триває внесення поживних речовин: озимі культури на зерно підживлено на площі 2,5 млн га (36% від прогнозу), озимий ріпак — на площі 429 тис. га (49% від прогнозу).
Найбільші площі озимих зернових підживлено в Одеській (505,8 тис. га), Херсонській (304,6 тис. га), Миколаївській (294,7 тис. га) та Хмельницькій (180,1 тис. га) областях.