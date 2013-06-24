Міністерство аграрної політики та продовольства оновило прогноз щодо валового виробництва зернових та олійних культур. Цього року українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових, а також 20,3 млн тонн олійних.

На початку весни 2023 року загальний валовий збір на цей рік прогнозували на рівні 63,5 млн тонн, що було на 13% менше за показник 2022 року. У червні, після початку жнив, прогноз підвищили до 68 млн тонн, що було на 7% менше від показника 2022-го. Нині завдяки сприятливим погодним умовам є всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивний бік — до 76,7 млн тонн, що на 5% більше за показник 2022 року. Хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, і становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га), що дає змогу значно збільшити обсяги виробництва врожаю.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, 2023 року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці — 20,9 млн тонн, ячменю — 5,8 млн тонн та кукурудзи — 28,1 млн тонн.

Валове виробництво олійних культур сягне 20,3 млн тонн. Врожай соняшнику прогнозують на рівні 12 млн тонн. Ріпаку аграрії мають зібрати рекордну кількість за останні роки — 4 млн тонн. Рівень виробництва соєвих бобів становить 4,2 млн тонн.

Також аграрії цього року зберуть 13,7 млн тонн цукрових буряків.