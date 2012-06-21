Міністерство аграрної політики і продовольства підвело підсумки весняних заморозків в Україні і скоротило прогноз урожаю ягід і фруктів на 29% — до 1,76 мільйона тонн з 2,47 мільйона тонн. Про це повідомила прес-служба відомства.
«Травневі морози, які спостерігалися майже на всій території України, завдали значної шкоди плодово-ягідним культурам і винограду. Прогнозні показники валового збору урожаю зменшилися на 29%... В абсолютних показниках загальнонаціональний прогноз урожаю ягід і фруктів зменшено з 2,47 мільйона тонн до 1,76 мільйона тонн», — йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, найбільшої шкоди морози завдали кісточковим культурам (вишня, черешня, абрикоси, персики, сливи).
Мінагропрод знизив прогноз врожаю цих культур на 39% — до 292 тисяч тонн з 476 тисяч тонн.
Найбільше, за даними відомства, постраждали абрикоси, персики і нектарин.
«Планується зібрати 33,3 тисячі тонн абрикосів, 9,7 тисячі тонн персика та нектарина (проти раніше очікуваних 71 тисячі тонн і 18 тисяч тонн відповідно)», — додала прес-служба.
Згідно з повідомленням, найменший шкоду травневі морози завдали винограду. Так, аграрне відомства скоротило прогноз урожаю цієї культури на близько 13% — до 333 тисяч тонн з 380 тисяч тонн.