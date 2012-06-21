Як передає Укрінформ, про це на брифінгу розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні ми запускаємо електронні лікарняні, це наступний важливий крок для запровадження режиму без паперів. Сьогодні електронний лікарняний — це найбільш популярна медична довідка, яка є в країні.

Які переваги запровадження електронного лікарняного. Перш за все для лікарів - це менше заповнення документів, взагалі нічого не потрібно заповнювати на папері. Зручність для пацієнта - не потрібно згадувати повну назву, компанію, де працюєш, або адресу, все автоматично потрапляє до системи. Немає дублювання походів у лікарню, можна прийти тільки раз. Дуже важливо - якщо хвороба протікає згідно з планом лікування, не потрібно ще раз приходити в лікарню, щоб закрити лікарняний, він закривається автоматично. Під час пандемії це дуже важливо, оскільки людина після хвороби не контактує з іншими громадянами, які прийшли в лікарню" - розповів Федоров.

Він додав, що своєю чергою роботодавці, бізнес в автоматичному режимі отримують інформацію, хто зі співробітників перебуває на лікарняному і, відповідно, звільняються від необхідності акумулювати у себе паперові лікарняні й передавати їх у Пенсійний фонд.

Федоров наголосив, що ані Пенсійний фонд, ані роботодавець при формуванні електронного лікарняного не отримують інформацію про захворювання громадянина.

Федоров зауважив, що електронні лікарняні дозволять вберегти від ситуацій, коли громадяни надають підроблені паперові лікарняні. За словами віцепрем'єр-міністра, в рік близько 5,5 млн українців отримують 18 млрд грн лікарняних виплат, із запровадженням електронного листка непрацездатності можна буде відстежити, наскільки ці виплати стали ефективними.

Як зауважив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, до вересня триватиме перехідний період, лікарі зможуть формувати як електронний лікарняний, так і працювати з паперовими листками непрацездатності.

"З червня до 1 вересня у нас перехідний період, можна працювати як з електронними лікарняними, так і з паперовим листком непрацездатності.", - повідомив Ляшко.

За його словами, ті медзаклади, які перейдуть на електронні лікарняні вже зараз, закриватимуть паперові лікарняні, які були відкриті до запуску електронних, у звичайному режимі.

Так, після одержання інформації від медичної системи щодо формування медичного висновку Пенсійний фонд формує електронний лікарняний, і його в перший день можуть побачити як роботодавець, так і застрахована особа.

Як повідомляв Укрінформ, у Фонді соціального страхування запевнили, що електронні лікарняні є підставою для отримання допомоги по вагітності та пологах.