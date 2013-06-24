Цифровізація має потужний антикорупційний ефект. Лише за 2020-2021 роки антикорупційний та економічний ефект від цифровізації послуг становив 16,3 млрд. Команда Мінцифри продовжує цифровізувати різні сфери держави, щоб запобігти корупційним схемам та махінаціям. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Завдяки цифровізації ми не тільки спрощуємо життя людей, але і активно боремося з корупцією. Цифровізація робить процеси прозорими та мінімізує контакти людей з чиновниками. Всі дії чиновників логуються в системах, є можливість відстежувати кожен крок та бачити, хто поставив цифровий підпис на той чи інший документ. Це стало нашим основним інструментом зупинення багатьох схем на мільйони гривень, які осідали у кишенях корупціонерів. Ми розуміємо, що воєнне та післявоєнне суспільство не матиме толеранства до будь-якої корупції чи не ефективності. Тому наш топ-пріоритет – за допомогою цифровізації побудувати прозорий та антикорупційний Уряд майбутнього», – зазначив Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки визначено пріоритетні напрями антикорупційної діяльності, в реалізації яких братиме участь команда Мінцифри.

Для власників різних бізнесів будуть створюватися однакові правила, які унеможливлять корупцію. Зокрема, бізнесу необхідно буде подавати фінансову звітність у форматі відкритих даних. Також планується скасувати зайву звітність, а на порталі Дія можна буде зручно відкрити бізнес згідно з принципом життєвих ситуацій.

Головним критерієм для оцінки ефективності роботи органів податкової служби стане ступінь дотримання законодавства зі сплати податків, а не виконання плану із надходжень до бюджету. Для цього на порталі Дія планується додати можливість подання щорічної декларації про майновий стан та доходи.

Мінцифри продовжить цифровізувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Зокрема, виконання Національної програми інформатизації, що позитивно вплине на результативність та ефективність роботи держорганів.

Також планується врегулювати плату за надання адміністративних послуг. Для цього будуть визначені єдині засади визначення розмірів адмінзбору за надання адмінпослуг, порядку сплати та використання.

Команда Мінцифри планує проводити спільні з НАЗК інформаційно-просвітницькі кампанії, присвячені електронним сервісам. Окрім цього, Міністерством буде забезпечено технічну сумісність між державними електронними реєстрами.

Нагадаємо, Уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя.