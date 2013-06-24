Мінцифри та Фонд гарантування вкладів працюють над новою послугою в Дії — вкладники збанкрутілих банків зможуть подати заяву на відшкодування вкладу у кілька кліків. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут провели спільний брифінг і підписали меморандум про співпрацю.

Команди Фонду і Мінцифри працюють над новою послугою в Дії. Незабаром українці зможуть у кілька кліків подати заяву про відшкодування вкладів, перевірити, яку суму їм мають виплатити, і отримати кошти на вже наявний або новий рахунок єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду.

«Навіть в умовах повномасштабної війни ми продовжуємо будувати найзручнішу державу у світі. До кінця року плануємо відцифрувати 100% найпопулярніших держспослуг. Зараз у роботі нашої команди десятки нових сервісів. Один з них – відшкодування коштів вкладникам збанкрутілих банків. Сьогодні це 1,4 мільйона рахунків українців на суму близько 3,2 млрд грн. Співпраця з Фондом гарантування вкладів дасть можливість українцям повернути свої кошти у кілька кліків. Зробити це без паперів та походів до банку. Це буде зручний та швидкий сервіс. Наразі ми працюємо над послугою в Дії і незабаром вона запуститься для всіх вкладників», – зазначив Михайло Федоров.

Вклади фізичних осіб, зокрема, і фізичних осіб-підприємців, в усіх банках України під захистом Фонду гарантування вкладів. Якщо якийсь із банків збанкрутів, вкладники отримують гарантоване їм відшкодування у сумі повного розміру вкладу та нарахованих відсотків.

«Наявність гарантій за вкладами фізичних осіб у випадку банкрутства банку — це одна з основ, на яких тримається довіра українців до банківської системи. За весь час існування Фонд гарантування виплатив українцям понад 103 млрд грн відшкодування, із яких 7,6 млрд грн — уже за період повномасштабного вторгнення рф. Для Фонду важливо не просто беззаперечно за будь-яких умов виплачувати кошти, а робити цей процес максимально комфортним для вкладників. З цією метою першим кроком рік тому ми запустили формат дистанційних виплат, який сьогодні реалізують чотири наші банки-агенти. І вже сьогодні ми тестуємо послугу, яка максимально спростить процедуру отримання вкладником належних йому коштів від Фонду через застосунок Дія», — сказала Світлана Рекрут.

Нагадаємо, у квітні минулого року Верховна Рада прийняла закон, який гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення. Після цього гарантована сума за вкладами буде 600 тис. грн для одного вкладника в одному банку.