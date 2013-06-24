Тепер отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, що збанкрутували, можна в кілька кліків у Дії. Нову послугу Повернення вкладів презентували Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут під час спільного брифінгу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Продовжуємо будувати найзручнішу державу у світі з точки зору отримання держпослуг. Онлайн-сервіси пришвидшують та спрощують взаємодію людей з державою. Послуга Повернення вкладів, над якою ми працювали спільно з Фондом гарантування вкладів, дасть змогу українцям подати заяву й отримати відшкодування зі збанкрутілих банків. А це — 1,4 млн рахунків на суму 3,2 млрд грн. Щоб повернути кошти, не потрібно ходити в банки чи стояти в чергах, достатньо зробити кілька кліків у Дії», — зазначив Михайло Федоров.

Послуга Повернення вкладів у Дії дає змогу вкладнику банку, що збанкрутував, отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду гарантування.

«З початку повномасштабного вторгнення Фонд виплатив майже 8,3 млрд грн гарантованого відшкодування. Сьогодні кожен вкладник збанкрутілого банку має три опції, як отримати кошти від Фонду гарантування. Перша — прийти до найближчого відділення вибраного банку-агента. Друга — скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам п’ять наших банків-агентів. А відтепер ще є й третя опція — подати заяву та отримати відшкодування в кілька кліків через послугу Повернення вкладів у застосунку Дія. Мета Фонду, нагадаю, не тільки дати впевненість українським вкладникам, що їхні кошти в межах гарантій Фонду захищені, а й у разі неплатоспроможності банку забезпечити їх максимально швидке та комфортне відшкодування. Особливо це важливо сьогодні, в умовах повномасштабної війни, для громадян, які опинилися в зоні ведення активних бойових дій або ж були змушені покинути свої домівки в пошуках прихистку», — сказала директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.

Щоб отримати послугу в Дії:

авторизуйтеся в застосунку

відкрийте розділ Послуги — Повернення вкладів

виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо

виберіть картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку єПідтримка одного з банків-агентів Фонду — Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк

уточніть контактні дані для звʼязку

перевірте заяву, там же побачите суму, доступну до виплати

підпишіть заяву Дія.Підписом

Це все. Заява одразу надсилається в банк. Її опрацювання перерахування коштів займе до трьох робочих днів.

Послугою вже можуть скористатися вкладники 34 банків, що збанкрутували.