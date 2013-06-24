Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство освіти і науки України в межах програми EU4DigitalUA представили фінальні результати пілотного проекту «Оновлена інформатика – IT-студії». Підсумки пілотування підбили разом з учасниками проекту під час онлайн-мітапу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Штучний інтелект, віртуальна реальність, хмарні технології, великі дані та робототехніка – це наша нова реальність. Все починається зі школи, тому вирішено переосмислити шкільний предмет й оновити зміст шкільної інформатики. Пілотний проект «Оновлена інформатика – IT-студії»стартував у вересні 2022 року. Учасниками пілоту стали 73 вчителі з 50 шкіл. 100% вчителів-учасників пілотування готові рекомендувати розроблені ресурси колегам (зокрема, за умови доопрацювання – 5%).

«Починаючи зі школи, діти мають здобувати сучасні знання, які в майбутньому дадуть змогу опанувати затребувану й актуальну професію. Минулого року ми запустили пілотний проект «Оновлена інформатика – IT-студії». За новою системою навчалися понад 3 тисячі учнів з 50 шкіл. Ми зібрали фідбек від вчителів, проаналізували результати й побачили ефективність програми. Уже цього навчального року масштабуємо проект на всі школи України. Щоб діти здобували актуальні знання, розвивали навички і відкривали для себе нові можливості», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Освітні ресурси ІТ-студій структуровано за такими змістовими лініями: цифрова грамотність, аналіз даних і моделювання, медіатворчість, цифрове громадянство та основи програмування.

«Оновлена інформатика – ІT-студії» – це проект про майбутнє українських школярів із новими можливостями. Завдяки співпраці освітян, науковців з топовими експертами в IT-галузі ми виводимо освіту на зовсім інший рівень, модернізуємо систему навчання та підходи до нього. Діджитал-технології розвиватимуться ще стрімкіше, саме тому важливо надати українським школярам необхідні знання та навички вже зараз, щоби забезпечити доступ до ширшого кола можливостей», – зазначив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Вчителі високо оцінили подання навчального матеріалу, зокрема в 4-й чверті, вправи для самостійного виконання, практичні завдання та кейси. Середня оцінка розроблених ресурсів четвертої чверті — 4,7 із 5.

«Проект IT-студії є показником співробітництва між Європейським Союзом та Україною в межах флагманської програми EU4DigitalUA. Європейський Союз вітає досягнення проекту і продовжує підтримувати Україну в розвитку цифрової освіти, що є одним з найважливіших складників сучасного суспільства», — заявив Посол Матті Маасікас, голова Представництва Європейського Союзу в Україні.

Пілотування ІТ-студій в українських школах є прикладом використання найкращих європейських та міжнародних практик для створення цифрового освітнього середовища. Дослідження, виконані іспанськими експертами в межах EU4DigitalUA щодо різних методів навчання інформатики, цифрового оцінювання, а також визначення вимог до цифрових компетенцій школярів, стали важливими елементами у формуванні нових освітніх ресурсів.

«З наступного навчального року понад 4 мільйони українських школярів зможуть навчатися за оновленими освітніми ресурсами ІТ-студій. Це означає, що 4 мільйони школярів матимуть якісно новий підхід до освіти – з максимальним фокусом на практиці та адаптації до нової цифрової реальності», – зазначає заступник Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Протягом року проект тісно співпрацював з ІТ-кластерами: Харківським, Одеським та Львівським. Це дозволило отримати зворотний зв’язок щодо оновленої інформатики та якісну технологічну експертизу. Наразі процес пілотування освітніх ресурсів завершено, відбувається доопрацювання відповідно до отриманого зворотного зв’язку.

Проект реалізується з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України в межах програми EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом.