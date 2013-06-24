Міністерство цифрової трансформації та Cisco уклали меморандум про співпрацю у сфері інновацій та цифровізації. Документ підписали Віце-прем’єр-міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та Віцепрезидент Cisco з питань цифровізації країн Кріс Рівз у присутності заступника Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан і Старшого віцепрезидента та директора з глобальних інновацій Гая Дідріха. Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна долучиться до програми Cisco Country Digital Acceleration. Разом працюватимемо над освітніми проектами, зокрема над розвитком платформи Дія.Освіта, а також цифровими ініціативами у сфері кіберзахисту.

Country Digital Acceleration (CDA) — це програма, ціль якої — прискорити цифровізацію та сприяти створенню нових робочих місць, зростанню ВВП й активному використанню інновацій як у державному, так і в приватному секторах. Програма CDA працює в майже 50 країнах світу, тепер серед переліку й Україна.

«Ще одна глобальна компанія підтримує Україну. Співпраця із Cisco дає нові можливості для впровадження інновацій, зокрема в освітній сфері. Зараз важливо приділяти увагу розвитку людського капіталу, адже країни конкурують за таланти та фахівців. Меморандум із Cisco — це інвестиція в наше майбутнє і сигнал для всього світу працювати з Україною. Разом впроваджуватимемо технологічні інструменти та інноваційні рішення в освітніх проектах, обмінюватимемося досвідом у сфері цифровізації та використовуватимемо контент і напрацювання однієї з топових компаній», — зазначив Михайло Федоров.

Меморандум із Cisco передбачає співпрацю за такими проектами:

«Дія.Освіта NetAcad та Cisco Talent bridge». Cisco надасть контент для освітніх серіалів у сфері ІТ на Дія.Освіта, використовуючи курси програми Cisco Networking Academy Program.

Також з платформою Дія.Освіта компанія поділиться інструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine, що полегшує менеджерам з персоналу пошук кандидатів у 190 країнах світу. А студентам допомагає знайти та подати заявку на роботу, яка відповідає їхньому рівню навичок.

«Цифрові школи». Cisco надасть 1600 маршрутизаторів з точками доступу Wi-Fi і 1000 вебкамер, щоб підключити школи до інтернету.

«Освіта для CDTO» — Digitality. CDTO зможуть відвідувати офіси та центри Cisco в різних країнах, щоб обмінюватися досвідом, дізнаватися про новітні технології та тенденції у сфері цифровізації. У межах цього проекту Cisco разом з Міністерством цифрової трансформації визначить додаткові спільні ініціативи з оцифрування та кібербезпеки, які будуть важливими для CDTO.

«Україна стала однією із 48 країн світу, яка працює за програмою Cisco Country Digital Acceleration. Програма CDA — це суттєва підтримка та інвестиції в майбутнє України — інноваційний сектор, освіту, цифрову трансформацію. Це партнерство є ще одним важливим кроком на шляху до нашої головної мети — найзручнішої цифрової держави у світі», — зазначила Валерія Іонан.

«Cisco пишається тим, що може запропонувати свою підтримку народу України в цей період надзвичайних труднощів і загострення конфлікту. У партнерстві з українським Урядом ми запускаємо програму Country Digital Acceleration, яка допоможе захистити критично важливу інфраструктуру, сприятиме повсюдному підключенню до інтернету, а також запропонує навчання з кібербезпеки та мережевої взаємодії через Мережеву академію Cisco. Ми залишаємося непохитними у своєму прагненні гарантувати безпеку України та обіцяємо надалі підтримувати її на шляху до відновлення», — сказав Гай Дідріх.

Окрім цього, разом з компанією працюватимемо над розробкою та впровадженням інноваційної стратегії України.