З 21 до 22 червня в Лондоні проходила міжнародна конференція, присвячена відновленню України — Ukraine Recovery Conference. Фокус цього року — на міжнародній підтримці економіки та соціальної сфери України, а також допомога та інвестиції в критичні для відновлення галузі. Про це повідомляє Урядовий портал.

У конференції взяли участь лідери та представники понад 60 країн. Серед них — міжнародні компанії, фінансові інститути, громадські організації. Учасників заходу обирали з пріоритетних для відновлення економіки галузей: енергетика, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування, відновлення економіки та регіональний розвиток.

Українську делегацію від Мінцифри на Ukraine Recovery Conference представила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан. Також в онлайн-форматі до події долучився Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Під час віртуальної промови Михайло Федоров поділився баченням щодо майбутнього України та виокремив ключовий фокус — мінімум непотрібних регуляцій, максимум технологічного прогресу у відновленні країни.

«Уряд майбутнього має працювати як ІТ-компанія, а всі рішення ґрунтуватися на даних і відображати потреби людей. Таке ж бачення ми маємо і щодо майбутньої відбудови та розвитку України. Технологічно розвинена нація, інноваційні бізнеси та мінімум непотрібних регуляцій. Свобода і технології. Ці два слова мають найбільший вплив та цінність для мене особисто та для кожного українця. Ми готові боротися і змінюватися», — зазначив Михайло Федоров.

Валерія Іонан взяла участь у двох панелях конференції:

— «Цифрова досконалість: Уряд майбутнього», де поділилася баченням міжнародних партнерств та пояснила, що навіть під час війни Україна володіє унікальною експертизою стрімкого технологічного розвитку.

— «Зміцнення партнерства: технологічна екосистема України»: обговорили важливість підтримки бізнесу та створення нових робочих місць. Цифрові рішення та технології — ключова конкурентна перевага України у світі, оскільки вони допомагають, зокрема, протидіяти корупції та вибудовувати прозорі процеси.

«Ми в Мінцифри вивчаємо міжнародний досвід і водночас створюємо власну унікальну українську історію. Зберігаємо досягнення, здобуті до війни, розбудовуємо цифрову інфраструктуру і створюємо нові послуги. Інновації мають вирішувати проблеми сьогодення та відкривати нові горизонти. Саме тому ми визначили пріоритетні напрями розвитку та плануємо оперативно їх імплементувати. Україна відкрита до співпраці та створення екосистеми інновацій світового рівня», — зауважила Валерія Іонан.

Крім цього, під час події Україна та Великобританія створили UK-Ukraine TechBridge — простір для співпраці підприємців різних країн. Це можливість для українських інноваторів презентувати свої розробки британським інвесторам та залучити кошти. Британсько-український TechBridge розпочинає свою роботу в жовтні і діятиме до 2025 року.