Стартує друга хвиля набору до Каталогу інноваторів енергоефективності України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це онлайн-інструмент, який містить інформацію про бізнеси та підприємства, що розробляють або впроваджують інноваційні «зелені» рішення, підвищують енергоефективність і змінюють підхід до використання ресурсів.

Завдяки Каталогу бізнеси можуть заявити про себе, знайти партнерів, інвесторів, замовників та нових клієнтів. Також Каталогом можуть скористатися громадяни, які шукають постачальників для особистих потреб. Наприклад, знайти виробників сонячних панелей.

Каталог містить інформацію про підприємства, а саме:

назву бренду та короткий опис діяльності;

опис продукту;

посилання на сайт і соціальні мережі;

контактні дані.

У каталозі представлені компанії, що працюють у напрямах:

відновлюваної енергетики (сонце, вітер);

енергоменеджменту й енергоаудиту;

IT-рішень для підвищення енергоефективності;

технологій локального виробництва та обліку енергії;

розробки енергоефективних матеріалів і технологій ізоляції;

підвищення ефективності газопостачання;

навчальних ініціатив з енергоефективності на рівні громад.

Дедлайн подання заявок — 23 травня 2025 року.

Подати заявку можна за посиланням.

За додатковою інформацією звертайтеся на: energy@theimpactforce.org

Каталог інноваторів енергоефективності реалізується ГО Impact Force, спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проектом Дія.Бізнес і за підтримки проекту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні», що виконується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини та співфінансуванням SECO в межах акселераційної програми «Інноватори енергоефективності України».