Команда Мінцифри за підтримки Nokia запускає пілотний проект з модернізації інтернет-мереж в Україні. У межах проекту оновимо телеком-обладнання і забезпечимо перехід на енергонезалежні інтернет-мережі. Вони більш захищені та стійкі до обстрілів і знеструмлень. Це дозволить українцям бути на зв’язку навіть за критичних умов, а провайдерам не наражати працівників на небезпеку. Про це повідомляє Урядовий портал.

20% території України були під окупацією. І потребують повного відновлення зруйнованої цифрової інфраструктури.

«У воєнний час зв’язок та інтернет — технологічна перевага над ворогом. Одне з наших пріоритетних завдань — забезпечити понад 1 млн українців — мешканців прифронтових населених пунктів швидкісним інтернетом, що не залежить від світла та є стійким до регулярних обстрілів. Вдячний Nokia, що першими відгукнулися та долучилися до проекту з відновлення телеком-мереж. Компанія готова забезпечити найсучасніше обладнання для фіксованого доступу до інтернету та мобільного зв’язку», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На першому етапі проекту проведемо оцінку та аналіз руйнувань. Далі — проектування модернізованих мереж, будівництво та оновлення обладнання.

Для запуску пілотного проекту розглядаємо 6 населених пунктів у Херсонській, Харківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях. Перша область, у якій плануємо розгортати проект, — Херсонська.

Наприклад, в одному із сіл в Херсонській області, куди нещодавно їздила команда Мінцифри та Nokia, — із засобів звʼязку є лише Starlink поблизу селищної ради.

Після пілотного запуску в кількох населених пунктах плануємо масштабувати ініціативу. Щоб український зв’язок був більш стійким та енергонезалежним.