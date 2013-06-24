Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Порядку подання декларації про відходи. Такі декларації щороку заповнюють підприємці, та фактично звітують державі про утворені ними обсяги відходів. Однак щодо ефективності чи ні цього інструменту, найкраще можуть розповісти мешканці населених пунктів, які нерідко виявляють небезпечне “сміття” у себе “під вікнами”. Так було до реформи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Що зміниться зараз:

– життєвий цикл кожної тонни відходів відтепер можна буде відслідкувати: ким вона утворена, куди передана та що з нею відбувається далі. Саме для цього змінено і деталізовано форму декларації;

– якщо раніше за рік ми отримували до 15 тисяч таких декларацій, то тепер їх передаватиме переважна більшість компаній у країні. Адже звітуватимуть всі утворювачі небезпечних відходів та ті, кому їх передано для обробки. А також всі власники інших відходів із загальним щорічним обсягом понад 50 тонн (такий обсяг – це приблизно від двох до шести вантажівок “сміття”).

"Звичайно, декларації подаватимуться як і раніше у цифровому форматі через ЕкоСистему. Сьогодні на цій платформі ми впроваджуємо електронну систему управління відходами. Тож весь процес стане зручнішим. Декларації щороку генеруватимуться програмою автоматично – на підставі поданої суб’єктами господарювання щоквартальної звітності. Аналіз даних також буде автоматизованим. Відтепер при користуванні та внесенні всіх даних до системи управління відходами суб’єкту треба тільки перевірити та підписати декларацію. Тож продовжуємо робити нашу країну чистою, європейською та сучасною", – повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.