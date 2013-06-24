Проект документа підготувала команда Міндовкілля разом з європейськими експертами відповідно до Директив ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Національний план – важлива частина “дорожньої карти” реформи управління відходами в Україні. Він містить комплексне бачення заходів, які необхідно реалізувати нашій країні, – від вдосконалення нормативних рамок до впровадження новітніх технологій та створення необхідної інфраструктури.

Документ окреслює загальну картину – куди рухаємося, яких показників слід досягти, щоб говорити з ЄС однією термінологією та відповідати європейським стандартам.

Наприклад, серед цільових показників, які закладені у Нацплан:

охоплення послугами з управління побутовими відходами 98% міського та 95% сільського населення – до 2033 року;

охоплення роздільним збиранням 100% великих міст, 95% міського та 70% сільського населення – до 2033 року;

зменшення обсягів захоронення побутових відходів до 30% – до 2030 року.

Вперше Національний план містить Національну програму зменшення захоронення біовідходів та Національну програму запобігання утворенню відходів. Ці документи також розроблено з врахуванням найкращого європейського досвіду.

Національний план управління відходами має бути затверджений вже у 2024 році. Відтак наразі Міндовкілля запущено важливий етап прийняття документа – його стратегічну екологічну оцінку (реєстраційний номер справи 08-12-3813-23).

Нагадаємо, що СЕО спрямоване на завчасне виявлення усіх потенційних негативних наслідків реалізації документа державного планування. Це дозволяє своєчасно відреагувати, внести необхідні зміни в проекти актів та усунути ризики. Мета ж Національного плану – зменшити вплив відходів на довкілля, створити нові ринки, робочі місця та досягти сталого використання ресурсів.