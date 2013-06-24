Законопроект “Про електричне та електронне обладнання та відходи електричного і електронного обладнання” імплементує положення європейської Директиви 2012/19/ЄС та є одним з трьох перших законів, якими буде впроваджено систему розширеної відповідальності виробника в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно із законопроектом, система РВВ розповсюджуватиметься на теплообмінне обладнання, екрани, монітори, лампи, обладнання для телекомунікації та інформаційних технологій. Серед винятків – обладнання, яке використовується для воєнних цілей та захисту національних інтересів, наприклад, безпілотники.

Під систему розширеної відповідальності підпадатимуть усі суб’єкти господарювання, які вводять в обіг електричну та електронну продукцію. Це можуть бути як компанії, які виробляють і продають продукцію, так і ті, хто її лише продає (в тому числі імпортовану).

Усі вони мають або об’єднатися в організації колективної розширеної відповідальності виробника, або створити організацію індивідуальної розширеної відповідальності виробника. А ще дотримуватися цільових показників збирання та рециклінгу відходів своєї продукції, звітувати про обсяги збору і переробки, а також проводити інформування населення.

Законопроект встановлює відсотки цільових показників із рециклінгу в залежності від категорії відходів.

Система РВВ згідно із законопроектом має охоплювати всю країну. Закон встановлює, що у населених пунктах на 25 тисяч мешканців та більше має бути встановлено одне місце приймання відходів електричного та електронного обладнання. У менших населених пунктах такі відходи збиратимуть спеціально обладнані транспортні засоби.

Значна частина відходів електричного та електронного обладнання зараз опиняється у довкіллі після вилучення з них цінних компонентів. Ці відходи містять ртуть, свинець та інші небезпечні речовини, забруднюють воду, ґрунт і повітря, впливають на здоров’я людей. Саме тому організація збору та рециклінгу таких відходів є важливим завданням реформи. Система РВВ допоможе суттєво зменшити потрапляння таких відходів на полігони та звалища, дасть поштовх для збільшення обсягів їх переробки, дозволить встановити контроль і посилити відповідальність усіх суб’єктів господарювання. Та головне, така система забезпечить прозоре та безперервне фінансування збирання та рециклінгу відходів електричного та електронного обладнання.