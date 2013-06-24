ЕкоСистема стане єдиною точкою введення всієї довкіллєвої інформації, яку підприємства подають державі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це означає, що бізнесу не потрібно буде, як раніше, дублювати свої звіти або переносити одній й ті ж дані у різні форми – окремо для Міндовкілля та для Державної служби статистики України. Відомства вже працюють над автоматичним обміном інформацією між власними електронними системами.

Тобто дані, які вносить бізнес через ЕкоСистему автоматично передаватимуться і до Держстату. На першому етапі йдеться про облік відходів, звітування про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та водокористування.

На переконання Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, взаємодія суб’єктів господарювання з державою має бути такою, щоб мінімально займати часу у підприємців та водночас максимально забезпечувати країну екологічною інформацією. Тому Міндовкілля постійно вдосконалює власний сервіс. Працюючи постійно у ЕкоСистемі, звіти бізнесу самостійно формувати не доведеться. Система автоматично згенерує їх у потрібній період часу та запропонує перевірити, підписати і надіслати. Саме так, наприклад, працюватиме Інформаційна система управління відходами на ЕкоСистемі, а також інші модулі.

Зазначимо, що із запуском реформи управління відходами, в Україні звітувати про утворення відходів будуть всі суб’єкти господарювання. А це значна кількість. Наприклад, у минулому році, за даними Держстату, в країні налічувалося понад 260 тис. діючих підприємств.

За попередніми оцінками, спільний пілотний проект щодо обміну даними між Міндовкіллям та Державної службою статистики має запрацювати вже до кінця 2023 року.