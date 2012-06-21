У 2016 році високий рівень забруднення атмосферного повітря спостерігався у 15 містах України. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Міністерстві екології та природних ресурсів.
Найбруднішими містами України стали Дніпро, Кам’янське, Одеса, Слов’янськ, Краматорськ, Херсон, Лисичанськ, Миколаїв, Луцьк, Кривий Ріг, Маріуполь, Київ, Рубіжне, Запоріжжя, Ужгород.
У Мінприроди пояснили, що високий рівень забруднення атмосферного повітря обумовлений підвищеним вмістом специфічних шкідливих речовин — формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку.
Найбільш забрудненими областями України за підсумками 2016 року визнано Дніпропетровську, Донецьку та Луганську. Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Україні у 2016 році оцінювався як високий.
Нагадаємо, у світі щорічно помирає 1,7 млн дітей через забруднення навколишнього середовища.
Як раніше повідомляв УНН, за підсумками 2016 року, в Україні накопичено 12 млрд тонн відходів, з яких 12 млн тонн — це небезпечні та отруйні речовини, які провокують рак у населення.
При цьому в країні діє мораторій на екологічні перевірки, який унеможливлює врегулювання ситуації.