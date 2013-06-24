Кабінет Міністрів України оголосив конкурсний відбір кандидатів на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ «Українська залізниця» – найбільшого національного перевізника та стратегічної компанії транспортної галузі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Оголошення про відбір опубліковане на сайтіМіністерства економіки.

АТ «Укрзалізниця» забезпечує понад 80% вантажних і близько третини пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем країни та здійснює понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень в Україні.

Наглядова рада є ключовим органом корпоративного управління компанії, який здійснює стратегічний нагляд, контроль за діяльністю керівництва та сприяє впровадженню кращих практик прозорості та ефективності.

Незалежні члени наглядової ради мають брати участь у формуванні стратегічних рішень, забезпеченні контролю над фінансовими та операційними процесами та оцінюванні діяльності керівництва компанії.

До участі у відборі запрошуються фахівці з високим рівнем професійної компетентності у таких сферах, як транспортна інфраструктура, стратегічний менеджмент, фінанси, аудит, юридичні питання, цифрова трансформація, державне управління та інші суміжні галузі.

Кандидати мають відповідати критеріям незалежності, мати підтверджений досвід на керівних посадах, вищу освіту та бездоганну ділову репутацію.

Конкурсний відбір здійснюється за участю міжнародної рекрутингової компанії.

Документи приймаються з 19 травня до 17 червня 2025 року (18:00 за київським часом) на електронну адресу cv@me.gov.ua.

Детальна інформація про умови участі, перелік документів та вимоги до кандидатів доступна за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України відновив конкурсні засади проведення відбору членів наглядової ради «Укрзалізниці» у грудні 2024 року. Раніше дію конкурсного відбору призупинили на період воєнного стану.