Міністерство економіки України підтримує прийняття Парламентом в першому читанні законопроект №9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків. Цей закон має прибрати існуючі обмеження щодо страхування інвестицій українських компаній на внутрішньому ринку Експортно-кредитним агентством (ЕКА) в умовах воєнних дій і повоєнного відновлення. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Відновлення української економіки здебільшого буде відбуватись за рахунок приватних інвестицій. В той же час українські інвестори зараз знаходяться в нерівних умовах порівняно із іноземними. Вітчизняні компанії не можуть застрахувати свої інвестиції в Україну, цей механізм доступний тільки для іноземців через їхні національні ЕКА. Прийнятий за основу і в першому читанні Верховною Радою законопроект усуває прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством (ЕКА). Після того, як законопроект буде прийнято в цілому і він набуде чинності, українські компанії зможуть страхувати воєнні ризики через механізми ЕКА», - пояснила Юлія Свириденко.

За її словами, зараз Експортно-кредитне агентство (ЕКА) може підтримувати страхування і кредитування лише експортних контрактів. Новий законопроект вносить зміни, завдяки яким ЕКА зможе страхувати інвестиції на внутрішньому ринку за умови їх залучення на створення об’єктів та інфраструктури, які необхідні для розвитку переробної промисловості та експорту товарів українського походження.

Механізм страхування воєнних ризиків має стати доступним саме на внутрішньому ринку як для українських, так і для іноземних інвесторів. Ним зможуть скористатись не тільки великі підприємства, а й представники малого та середнього бізнесу.

«Ми продовжуємо працювати із донорами над збільшенням статутного капіталу ЕКА, щоби надати агентству можливість реалізовувати більше проектів зі страхування воєнних ризиків. Також ми працюємо із іноземними партнерами, щоби вони розширювали можливості програм страхування воєнних ризиків для тих інвесторів, які готові інвестувати в Україну вже зараз. Адже починати відбудовувати українську економіку ми маємо вже зараз, не чекаючи закінчення війни», - резюмувала Юлія Свириденко.

Довідково

Приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА) засновано у 2018 році. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів України. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган управління – Міністерство економіки України.