Мінекономіки презентувало сайт, завдяки якому кожен українець зможе розібратися в ключових питаннях дерегуляції. Також ресурс має спростити комунікацію між державою та бізнесом: на сайті є зручна форма зворотнього зв’язку для підприємців, які хочуть висловити свої враження чи побажання стосовно свіжих дерегуляційних ініціатив, а також опитувальник. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що вже 5 місяців в Україні триває масштабна дерегуляція економіки: Уряд зменшує свій контроль над діяльністю бізнесу, скасовуючи чи оптимізуючі застарілі та неефективні ліцензії, дозволи, погодження. Обсяг заощаджень фінансових та часових ресурсів усіх підприємців України від оптимізації 800 інструментів державного регулювання становитиме орієнтовно 222 млн гривень у перший рік реформи.

В січні 2023 року для цього було створено Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ з дерегуляції). Її очолюють Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Більше дізнатися про реформу, алгоритм роботи МРГ та останні новини на тему можна в єдиному місці та онлайн.

Також сайт дає можливість кожному підприємцю долучитися до ходу дерегуляційної реформи, висловивши свою думку чи пропозицію в Google-формі. Для ефективної роботи МРГ має не лише самостійно шукати недоліки в системі українського законодавства, а й реагувати на конкретні запити бізнесу щодо цих змін. Якщо ви представляєте підприємство і хочете надати Мінекономіки зворотній зв'язок щодо інструментів держрегулювання, з якими стикається в роботі – заповнюйте анкету.

В майбутньому сайт буде розширено. Ресурс розробляється в рамках проекту EU4business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civita.