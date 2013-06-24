30 листопада відбулася зустріч Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко з представниками Національної академії наук України для обговорення коротко- та середньострокових рішень, які стимулюватимуть стале економічне зростання та відновлення країни у повоєнний період. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед учасників заходу представники Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, а також представники Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, Інституту політичних досліджень і політичних консультацій, Київської школи економіки.

«Ми розуміємо, наскільки важливо залучати науковців до розробки економічних політик. Наша задача, як Уряду, разом з представниками вітчизняної науки – опрацювати їхнє бачення того, як має розвиватися країна, розглянути ідеї, напрацювання і економічні розрахунки, які можна використати при підготовці рішень, що прискорять наше економічне зростання. Сьогоднішній діалог ми перекладемо у прикладну площину – підготуємо спільний документ, який зосередить в собі практичні і, зокрема, термінові рішення, які дозволять усунути основні економічні та безпекові вузькі місця під час триваючої війни», - підкреслила Юлія Свириденко.

Так, серед ключових рішень, на яких представники наукових інститутів зосередили увагу, йдеться про завантаження внутрішніх підприємств, в тому числі у сфері переробки, розбудову оборонної промисловості за рахунок державних замовлень, стимулювання розвитку потужностей у секторі виробництва будівельних матеріалів, який має ключове значення для відбудови країни. Також йдеться про розблокування логістики для збільшення експортного потенціалу – днопоглиблення для заходу пан’європейських суден, запровадження страхування суден, продукції в портах та портової інфраструктури.

Ще одне питання – про освіту для дорослих, в тому числі перенавчання. Ветерани, які повертаються до цивільного життя, а також внутрішньо переміщені особи мають бути забезпечені широкими можливостями змінити професію та підвищити кваліфікацію.

Серед важливих акцентів науковці звертали увагу на питання повернення до складання товарних балансів для того, щоб розуміти, чого і в якій кількості Україні необхідно для відбудови і чи існують достатні потужності це забезпечити; питання податкової політики, визначення пріоритетів і, відповідно, перерозподілу і скорочення бюджетних витрат; питання захисту інвестицій. Крім того, відбулися дискусії щодо ролі банків у відбудові.