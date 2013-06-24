1 серпня, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко та заступник Міністра Тетяна Бережна обговорили з представниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) заходи для збільшення кількості учасників грантових програм. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми хочемо масштабувати темпи залучення підприємців до програми «єРобота» та програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». За кожною з програм українці можуть отримати гранти та започаткувати власну справу чи розширити наявний бізнес. Наразі ми спільно з USAID обговорюємо, як оптимізувати обидві програми, щоб створити ще більше можливостей для українців займатися улюбленою справою та підтримати економічний фронт», - зазначила Юлія Свириденко.

Загалом, за рік учасники програми «єРобота» отримали грантів на 4,5 млрд грн. Йдеться не лише про бізнес, але й про нові робочі місця, яких за цей період створено 20 тисяч.

Напрям «Власна справа», або інакше – мікрогранти є найпопулярнішим компонентом програми, який допоміг залучити у бюджет податків на 336 млн грн, що є суттєвою підтримкою для державного бюджету.

За програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України», яка нещодавно розширилася майже утричі – до 92 млн грн, малі та середні підприємці можуть отримати близько 120 грантів обсягом від 600 тисяч до 1, 2 млн грн.

«Це важливо, щоб бізнес працював та підтримував державу в складний для нас період, а Уряд з міжнародними партнерами зробив грантові програми ще більш зручними і доступними для українців», - додала Тетяна Бережна.

Участь у зустрічі взяли Ерін Елізабет Маккі, керівник Бюро USAID зі справ Європи та Євразії, Теодора Делл, Директор USAID, Кім Кім Йі, заступник Директора Офісу економічного зростання USAID.