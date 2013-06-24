Проект USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» у партнерстві з Міністерством економіки України оголошує про початок нової грантової програми для середніх та великих підприємств. Загальна сума фінансування складає $15 мільйонів. Один бізнес зможе отримати грант від $250 тисяч до $2 мільйонів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До участі у програмі запрошуються підприємства з орієнтовним мінімальним обсягом річних продажів на рівні $8 мільйонів у гривневому еквіваленті. Цей показник є важливим з огляду на те, що цільовий приріст продажів за результатами реалізації концепції має скласти мінімум $2 мільйони.

Грантове фінансування учасники програми повинні спрямувати на розвиток бізнесу. Зокрема, для збільшення продажів, нарощування експорту та створення нових робочих місць.

«Нова грантова програма від USAID – це ще один приклад підтримки України з боку наших партнерів. Вона сприятиме розвитку переробної промисловості, переходу від сировинного експорту до експорту товарів з доданою вартістю. Зараз наш головний пріоритет – відродити компетенції з виробництва складних товарів і щонайменше вдвічі збільшити частку переробної промисловості в структурі ВВП України. З 8%, як було у 2022 році, до 20%, що є стандартом ОЕСР для розвинених країн. Цього показника ми можемо досягнути до 2032 року», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Умовою участі у програмі є вкладення додаткових коштів – власних коштів підприємства або інших залучених підприємством ресурсів. Відбір учасників програми відбуватиметься у два етапи. Перший – оцінювання концепцій. На другому етапі учасникам, концепції яких будуть визнані кращими, буде запропоновано подати деталізовані грантові заявки. Одним із критеріїв оцінки концепцій буде кількість створених робочих місць.

Концепції мають бути подані не пізніше 29 лютого 2024 року. Очікується, що вони будуть втілені впродовж 12-24 місяців.