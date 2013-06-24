22 вересня під час Регіонального економічного форуму відбулося підписання Меморандуму з освітньою платформою «Projector Institute». Від Мінекономіки документ підписала Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні ми робимо черговий важливий крок назустріч нашим військовим, які захищають нас із вами ціною свого здоров’я і життя. Наше завдання - допомогти їм адаптуватися до цивільного життя, здобути нові навички, відкрити власну справу. Новим партнером, який допомагатиме Мінекономіки, стане Projector Foundation. Projector проводитиме тренінги для ветеранів про те, як правильно почати власну справу, як написати бізнес-план або створити бізнес-модель, надаватимуть менторські консультації у Creative&Tech індустріях», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр України додала, що Мінекономіки вже понад рік реалізує програму єРобота, яка об’єднує кілька грантових проектів, зокрема для ветеранів. За компонентом «Власна справа» ветерани, їхні дружини та чоловіки можуть отримати грант від 250 тисяч до 1 мільйона гривень на розвиток власної справи.

Переможцями цієї програми стали вже 100 ветеранів та членів їхніх родин, які отримають грантів на 40 млн грн. До кінця року відбудуться ще 4 хвилі подачі заявок. Загальна сума фінансування складає 340 млн грн.

Крім того, щоб ветерани та ветеранки, які отримали поранення, - почувалися комфортно на робочих місцях, Уряд запровадив компенсації для бізнесу за облаштування інклюзивних робочих місць. У такий спосіб ми сподіваємося обладнати в Україні якомога більше безбар'єрних просторів. За облаштоване робоче місце для людей з 1 групою інвалідності можна отримати 100,5 тис. грн, для людей із 2 групою інвалідності – 67 тис. грн.