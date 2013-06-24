Наразі триває хвиля подачі заявок для отримання грантів на переробні підприємства. Перші результати будуть відомі приблизно за три тижні. Мінекономіки закликає підприємців подавати зявки на гранти для розвитку переробних підприємств та створювати робочі місця саме на деокупованих територіях. На цьому наголосила заступник Міністра економіки України Надія Бігун під час прямого ефіру Національного телемарафону.Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зараз бізнес має можливість отримати грант до 8 млн грн від держави за напрямом переробки та покрити 80% від вартості проекту. Уряд сфокусував цю програму саме для деокупованих територій і тих територій, де велися бойові дії. При цьому обов'язковою умовою для отримання коштів є створення до 25 робочих місць. Далі, залежно від суми гранту, це може бути менша кількість робочих місць», - зазначила Надія Бігун.

Вона додала, що деокуповані території дуже постраждали – їх інфраструктура і людський капітал, але люди поступово повертаються. На те, щоб стимулювати повернення людей, надати їм можливість отримати роботу, створити відповідний бізнес-клімат, і працює урядова програма.

Так, агропереробка є напрямом-чемпіоном за популярністю. Сьогоднішні реалії стимулюють підприємців більше акцентувати на переробці продукції, яку простіше експортувати, зважаючи на логістичні виклики, і додана вартість такої продукції вища.

«За рік роботи програми ми видали приблизно 500 грантів, за якими, за нашими підрахунками, має бути створено приблизно 6600 робочих місць. До кінця року в планах видати ще 500 грантів і відповідно буде створено ще понад 6000 робочих місць по всій території України. Скільки робочих місць буде створено на деокупованих територіях буде залежати від того, наскільки бізнес з цих регіонів буде активним учасником програми», - додала заступник Міністра.

Подати заявку на грант можна через портал Дія . Зокрема, урядовий тпроект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.