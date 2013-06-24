У межах поїздки в Херсонську область перший заступник Міністра енергетики України Юрій Власенко ознайомився із станом енергетичних об’єктів та процесом відновлювальних робіт в регіоні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перший заступник Міністра також взяв участь у засіданні штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, яке відбулось у м. Херсон під головуванням начальника штабу, Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Разом з фахівцями Херсонобленерго Юрій Власенко оглянув електропідстанцію, яка живить головну каналізаційну насосну станцію та центральну частину міста Херсон.

Станом на 13 червня у Херсоні залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключено через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 - в деокупованій частині області.

Юрій Власенко подякував енергетикам за самовіддану роботу у відновленні електропостачання та запевнив, що Міненерго і надалі буде надавати усю необхідну підтримку, аби відновлювальні роботи виконувалися у найкоротший строк.