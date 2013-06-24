Під час свого представництва в Раді керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Україна буде працювати над розширенням повноважень агентства. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного марафону «Єдині новини». Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Міненерго нагадав, що на останній Генеральній конференції МАГАТЕ Україна була обрана до складу Ради керуючих агентства.

«Це потужний майданчик, який надасть нам можливість прискорити деокупацію Запорізької атомної електростанції, де ситуація стає дедалі гіршою. Час грає проти ядерної і радіаційної безпеки, і нам необхідні рішення», - зазначив він.

Герман Галущенко наголосив, що наразі МАГАТЕ має обмежені повноваження, фактично здійснюючи технічну функцію.

«Очевидно, що на сьогодні таких повноважень недостатньо. росія знищила усі домовленості щодо розвитку атомної енергетики. МАГАТЕ має отримати додаткові важелі, окрім технічної експертизи. Ми хочемо додати впливу організації через участь України у Раді керуючих», - зазначив Міністр.

Герман Галущенко додав, що статутними документами МАГАТЕ передбачається можливість проведення чергових і позачергових засідань Ради керуючих.

У разі обстрілів з боку ворога, які вплинуть на роботу атомної генерації, участь України у складі Ради керуючих дає можливість ініціювати засідання та обговорення проблеми на рівні ключових держав світу.