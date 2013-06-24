Міністр енергетики України Герман Галущенко під час робочої поїздки до Сіетла (США) провів зустріч з очільниками національних лабораторій Міністерства енергетики США. Про це повідомляє Урядовий портал.

Українська сторона розраховує на те, що національні лабораторії США використають свій потужний досвід і допоможуть провести моделювання готовності України до проходження зими 2023 - 2024 років, зокрема з огляду на оцінку достатності потужностей з виробництва та розподілу електроенергії, а також нададуть дієві рекомендації щодо першочергового обладнання та дій, необхідних для успішного проходження ОЗП.

Герман Галущенко розповів представникам національних лабораторій США про ситуацію в українській енергетиці та ознайомив із планами щодо заходів, спрямованих на посилення стійкості енергосистеми і її гнучкості. Окремо Міністр наголосив на важливості збільшення експортно-імпортних можливостей між Україною та європейськими країнами.

Обговорюючи ситуацію в газовій галузі, очільник Міненерго підкреслив, що Україна планує збільшити власний газовидобуток і наразі з цією метою проводяться сейсмічні дослідження. Українські підземні газові сховища мають попит, зокрема у європейських трейдерів.

Міністр наголосив, що Україна зацікавлена у розробленні і залученні в енергетику новітніх технологій. Особливої уваги потребує воднева галузь, і українська сторона планує активно її розвивати. Також значний потенціал розвитку в Україні має технологія малих модульних реакторів.