Україна спільно з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW) реалізує п’ять спільних інвестиційних проєктів на 247 мільйонів євро і готує ще три на 73 мільйони євро. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі в Києві з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером.

Денис Шмигаль подякував німецькому уряду за збройну, санкційну та фінансову підтримку й наголосив, що Україна отримала від Німеччини понад 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги, більшість у вигляді гранта. Він висловив вдячність за підтримку програми МВФ, роль Німеччини у програмі ЄС Ukraine Facility, сприяння євроінтеграції.

«Очікуємо на участь німецького бізнесу у відбудові. Також необхідно посилювати санкції проти рф та конфіскувати російські активи, які будуть головним джерелом фінансування відновлення», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крістіан Лінднер підкреслив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну, а наші проєкти співпраці матимуть довготривалий характер.

Спільну декларацію про наміри посилення співпраці між Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Німеччини підписали керівники міністерств Сергій Марченко та Крістіан Лінднер. Спільна декларація передбачає надання німецькою стороною консультативної підтримки українській стороні, зокрема у напрямах митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями, приватизації державних підприємств.

На спільній пресконференції Сергій Марченко зазначив, що підписання спільної декларації — ще один крок для поглиблення співпраці між країнами. Обмін досвідом дасть змогу отримати доступ до найкращих європейських практик і значно підвищити рівень підготовки українських фахівців, зокрема для пришвидшення нашої інтеграції до Європейського Союзу.

Міністр фінансів Німеччини запевнив у продовженні всебічної підтримки України в наступні бюджетні періоди, а також у готовності долучитися до відновлення.

Щодо фінансування дефіциту державного бюджету України 2024 року Сергій Марченко зауважив, що дефіцит на наступний рік прогнозують на рівні 2023-го і Мінфін України вже активно працює над залученням необхідної міжнародної допомоги.

Сторони погодилися щодо необхідності продовження санкційного тиску на рф для економічної ізоляції агресора, а також контролю за дотриманням санкцій, які вже існують, для максимізації їх ефективності.

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