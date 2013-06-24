За підсумками засідання Ради ЄС лідери держав­членів Європейського Союзу підтвердили готовність допомогти Україні у забезпеченні фінансової стійкості у 2026—2027 роках, зокрема для покриття нагальних бюджетних, військових і оборонних потреб.

Сторони погодили надання Україні 90 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. Кредити надаватимуть за рахунок запозичень Євросоюзу на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Україна погашатиме його лише після того, як росія компенсує збитки, завдані своєю агресивною війною.

«Це рішення має на меті забезпечити безперервне фінансування України, зокрема бюджетних і оборонних потреб, із другого кварталу 2026 року. Воно також підтверджує довгострокову підтримку України від Європейського Союзу. Міністерство фінансів України продовжить взаємодію з європейськими інституціями для узгодження всіх деталей і якнайшвидшого запуску цієї ініціативи. Я вдячний за розуміння потреб України та ухвалення необхідних рішень», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Пропозиція набуде чинності після її розгляду та підтримки Європарламентом та Радою ЄС.

Рада ЄС та Європарламент продовжать роботу над технічними та юридичними аспектами створення інструменту репараційного кредиту на основі залишків грошових коштів, пов’язаних зі знерухомленими активами росії, повідомляє Мінфін.