У липні 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 15,1 млрд грн, що становить 84,5 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

- базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань;

- додаткові дотації перераховано в сумі понад 437 млн грн.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у липні залишилась реверсна дотація в обсязі 240,8 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень – липень 2023 року збільшились на 70,7 млрд грн і станом на 01.08.2023 становлять 186,1 млрд гривень.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.