У листопаді 2023 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 10,3 млрд грн, що становить 88,4 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

- базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань;

- додаткові дотації перераховано в сумі 0,5 млрд гривень.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у листопаді залишилась реверсна дотація в обсязі 246,2 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень – листопад 2023 року збільшились на 67,2 млрд грн і станом на 01.12.2023 становлять 182,3 млрд гривень.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Про це повідомляє Урядовий портал.