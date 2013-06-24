20 грудня, Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС. Залучені кошти є частиною Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми “Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.