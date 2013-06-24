Вчора до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Україна отримала 1,2 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки та 15 млн доларів США від Фінляндської Республіки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Грантові кошти надані як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям та виплати житлово-комунальних субсидій).

“Вдячний Урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку у частині забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком реалізує Проект PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін реалізує моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році в рамках Проекту.

Наразі в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).