До державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів США під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку. Про це повідомляє Урядовий портал.

Залучені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.

Фінансування буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат та оплати праці медпрацівників за програмою медичних гарантій.

Кредит надається на пільгових умовах: строк погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом.

“Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України. Вдячний Уряду Великої Британії та команді Світового банку за продуктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація необхідних фінансових ресурсів. Окремо хочу подякувати Великобританії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України у наступному році”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 2 млрд доларів США.