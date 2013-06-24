23 жовтня, Україна отримала дев'ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік. Про це повідомляє Урядовий портал.

У 2023 році до державного бюджету України надійшло вже 15 млрд євро пільгових позикових коштів МФД. За поточною програмою у 2023 році передбачено фінансування загальним обсягом до 18 млрд євро.

МФД надається на безпрецедентно пільгових умовах та спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України. Термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватиме сторона ЄС.

“Європейський Союз є ключовим партнером України. Від початку повномасштабної війни Україна отримала 22,2 млрд євро прямої бюджетної підтримки від ЄС. Вдячний колегам з ЄС за лідерство у підтримці України та своєчасну фінансову допомогу, що допомагає Уряду України стабільно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету та підтримувати безперебійне функціонування фінансової системи”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

В рамках зазначеної програми очікуються ще два транші до кінця 2023 року з урахуванням рівня виконання Україною погоджених сторонами умов структурної політики.