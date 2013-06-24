Вчора, 25 липня, до держбюджету надійшов шостий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро.

У 2023 році Україна отримала вже 10,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

«Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував до України 17,7 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності в країні, а також допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати ключову роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Урядовий портал.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Наступні транші в рамках масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.