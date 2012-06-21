Вчора, Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає збільшення мінімальної суми аліментів на дітей.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
«Закон має на меті усунути існуючі у чинному законодавстві та судовій практиці України правові колізії та прогалини, які уможливлюють ухиляння платників від сплати аліментів і додаткових витрат на дитину», – зазначається у пояснювальній записці. Закон має удосконалити механізм стягнення аліментів і додаткових витрат на дитину шляхом скорочення строку розгляду судом таких справ, спрощення судового захисту прав одержувача аліментів, перенесення тягаря доказування на платника аліментів, врахування прихованих доходів платника аліментів при визначенні розміру аліментів.
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Документ передбачає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Розмір аліментів може бути визначений як судом, так за домовленістю між батьками.
Згідно із законом, розмір аліментів повинен бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Також установлюється, що спосіб стягнення аліментів визначає той з батьків, з яким проживає дитина.
Документ прописує, що аліменти є власністю дитини, а той з батьків, на ім'я якого вони виплачуються, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням в інтересах дитини.
Окрім того, стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на 1 дитину - 1/4, на 2 дітей - 1/3, на 3 і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.
Прожитковий мінімум у 2017 році в Україні для дітей до 6 років становить з 1 січня 2017 пo 30 квітня - 1 355 гривень, з 1 травня пo 30 листопада - 1 426 гривень, з 1 грудня - 1 492 гривні.
Для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 пo 30 квітня - 1 689 гривень, з 1 травня пo 30 листопада - 1 777 гривень, з 1 грудня - 1 860 гривень.