Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) готує спільний проект з Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) щодо капітальних ремонтів пошкоджених багатоквартирних будинків. Деталі проекту обговорювалися під час зустрічі представників Міністерства представницями БРРЄ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цільовою групою капітальних ремонтів є житлові об’єкти, які під час збройної агресії рф зазнали середніх та значних руйнувань.

«Вже зараз реалізуємо комплексну державну політику для відновлення пошкодженого та зруйнованого житла. Високу eдинаміку показує програма грошової допомоги на ремонти єВідновлення — майже 800 мільйонів гривень направлено 10 тисячам родин українців, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії. Кілька тижнів тому почали працювати комісії органів місцевого самоврядування щодо компенсацій за знищене житло. Наступний етап — грошова допомога на відновлення жила зі значними руйнуваннями. Разом з БРРЄ розглядаємо можливість спільної реалізації проекту у відновленні саме багатоквартирних житлових будинків, враховуючи широку експертизу Банку», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

У цілому за період повномасштабного вторгнення було пошкоджено чи повністю зруйновано понад 23 тисячі багатоквартирних будинків по всій території України. Впорядкована та перевірена інформація щодо руйнувань акумулюється в Реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна (РПЗМ). Наразі середній або значний рівень руйнувань документально підтверджений у 865 багатоквартирних будинках, а отже вони можуть потрапити в програму з проведення ремонтних робіт.

Додатковим компонентом спільного проекту з Банком розвитку Ради Європи можуть стати компенсації за знищене нерухоме майно. Станом на 31 серпня 2023 року подано понад 24460 заяв на отримання компенсацій для придбання нової квартири чи будинку.

З першого дня російської збройної агресії проти України Банк розвитку Ради Європи долучився до практичної допомоги жертвам збройної агресії рф. Зокрема, БРРЄ виділив зі свого Фонду мігрантів та біженців понад 5 млн євро для підтримки переміщених осіб з України у країнах-членах Ради Європи.

Нагадаємо, в травні Верховна Рада України підтримала в цілому законопроект щодо прийняття Статуту Банку. Це є необхідною умовою для приєднання України до однієї з найстаріших та найстабільніших фінансових установ Європи.

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) – створений в 1956 році багатостороння фінансова установа, яка має виключно соціальну спрямованість. Банк є головним інструментом Ради Європи у практичній реалізації політики соціальної солідарності та згуртованості. Зокрема, БРРЄ має 3 ключові напрямки роботи:

- стале інклюзивне зростання;

- підтримка й підвищення якості життя уразливих груп та інтеграція біженців, переміщених осіб і мігрантів;

- діяльність задля сталого екологічного розвитку.

Станом на сьогодні членами Банку є 40 держав-членів Ради Європи, Святий Престол та Косово. Штаб-квартира БРРЄ розташована в Парижі.