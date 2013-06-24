Державна стратегія регіонального розвитку – основний планувальний документ у системі регіональної політики. Необхідність її оновлення пов'язана з викликами, з якими зіткнулася Україна після повномасштабного вторгнення, а також новими зобов'язаннями країни у контексті отримання статусу кандидата на вступ в ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Над документом працювали близько 300 експертів у семи групах: захист довкілля, безпека, електронне урядування, людський капітал, інфраструктура, економіка та інституції. Створення великого дискусійного майданчика дозволило представити різні позиції та забезпечити максимально інклюзивний кроссекторальний підхід.

«Під час роботи над оновленням стратегії головним завданням було поєднати процеси відновлення та розвитку територіальних громад і регіонів, зміцнити інституційну спроможність органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, створити умови для майбутньої взаємодії з інституціями ЄС. Єдиний підхід до розвитку та відновлення на національному, регіональному та місцевому рівнях гарантує єдність як всередині країни – для громадян, бізнесу, так і назовні – для партнерів з розвитку», – наголосив Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Оновлений проект Стратегії фокусується на впровадженні цифрових рішень. Документальна рамка Державної стратегії регіонального розвитку, зокрема регіональні та місцеві стратегії, вже з 2024 року має бути представлена в новій системі — GiS моніторингу та оцінки регіонального розвитку. Наразі триває активна фаза її розробки.

«Наша мета — надати Стратегіям розвитку статус основного документа у процесі планування на регіональному та місцевому рівні. Саме Стратегії мають упорядкувати наявний хаос у документах, інкорпорувати в себе бюджетний процес та привести у відповідність процеси стратегічного та просторового планування. Для цього тісно працюємо з профільним комітетом Верховної Ради, щоб підготувати всі необхідні законодавчі зміни», — розповіла заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна.

Вона наголосила на тому, що проект Стратегії розроблявся таким чином, щоб узгоджувати ключові пункти з Ukraine Facility (інструмент підтримки України Європейським Союзом) та рамкою RDNA (Оцінка потреб України у відновленні, яка розроблена Урядом спільно зі Світовим Банком, Єврокомісією та ООН). Це зроблено для того, щоб синхронізувати систему мультирівневого урядування в Україні з наявними інструментами міжнародної підтримки та оцінки потреб.

Пріоритетами оновленої Стратегії є:

Створення безпекових та соціально-економічних умов для повернення українців в регіони та територіальні громади;

Відновлення та розвиток інфраструктури за принципом «build back batter»;

Розвиток людського капіталу та підсилення економіки на основі внутрішнього потенціалу територій;

Продовження реформи децентралізації, розвиток інституційної та фінансової спроможності громад та регіонів, розбудову багаторівневого врядування;

Збереження балансу екосистем та адаптації до зміни клімату;

Створення системи координації секторальних та державної регіональної політик;

Підвищення ефективності та прозорості публічного інвестування, удосконалення фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку;

Побудову партнерств, розвиток міжмуніципального, міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

Залучення громадян до прийняття рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Презентація оновленої Державної стратегії регіонального розвитку відбулася за підтримки проекту Good Governance Fund «Планування відновлення в громадах». Ініціатива підтримує територіальні громади України у відновленні та підвищує спроможність держави управляти проектами регіонального розвитку. Проект реалізується спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України за підтримки Уряду Великої Британії (UK International Development) та втілюється Abt Britain і KPMG в Україні.