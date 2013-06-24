Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство освіти і науки у партнерстві зі Швейцарсько-українським проектом DECIDE запустили ініціативу з відновлення шкіл «DECIDE: Відбудова». Про це повідомляє Урядовий портал.

Вона передбачає можливість залучення громадами Чернігівської, Полтавської та Одеської областей грантового фінансування для ремонту шкільних укриттів та перетворення їх на сучасні освітні хаби.

Запуск ініціативи відбувся вчора, 25 липня, за участі заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександри Азархіної.

«Надважлива ініціатива, особливо напередодні початку учбового року. Адже відновлена школа чи дитячий садок — це одна з ключових умов відновлення життя в постраждалих громадах, повернення українців додому. Попереду ще багато роботи: внаслідок повномасштабного вторгнення 1781 школа була пошкоджена або зруйнована. Залучаємо до фінансування відбудови шкіл також кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, кредитні кошти ЄІБ, гранти UNOPS, ПРООН в Україні та безпосередньо кошти громад. Завдяки такій співпраці вже вдалось відновити 404 школи. Принципово важливо, щоб відновлення відбувалось прозоро та підзвітно, з використанням системи DREAM - Державна цифрова екосистема управління відновленням. Вже зараз до системи внесено 213 проектів відбудови шкіл на 7,6 мільярда гривень», — зазначила Олександра Азархіна.

У рамках реалізації Ініціативи планується відремонтувати шкільні укриття в 25 громадах Чернігівської, Полтавської та Одеської областей.

Очікується, що завдяки реалізації цих планів доступ до освіти в укриттях отримають щонайменше 15 тисяч учнів.

Громади, які будуть відібрані для участі в Ініціативі, зможуть отримати:

грант на облаштування укриття та створення на його базі освітнього хабу;

експертну підтримку процесу облаштування укриття;

навчання з проектного менеджменту та фандрайзингу;

тренінги для шкільних команд з проектного менеджменту.

Загальний бюджет Ініціативи становить 172 мільйони гривень.

Довідково

DECIDE – швейцарсько-український проект «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». Він спрямований на підтримку реформ в освіті та процесів децентралізації для розвитку в Україні ефективної системи управління освітою. DECIDE реалізується за підтримки Швейцарії, представленої Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC).