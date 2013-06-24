Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Рада бізнес-омбудсмена підписали меморандум про співпрацю. У рамках меморандуму інституції співпрацюватимуть для залучення бізнесу до процесів відбудови. Завданням Ради бізнес-омбудсмена є сприяння відкритому та відвертому діалогу між бізнесом та державою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«За понад 9 років діяльності, Рада бізнес-омбудсмена зарекомендувала себе як дієва інституція із налагодження відкритого та конструктивного діалогу між державою та бізнесом. Команда Міністерства створює умови для залучення бізнесу у відбудову України, тому ми обʼєднуємо наші зусилля із командою Ради задля відкритої та конструктивної взаємодії», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Меморандум передбачає:

реалізацію спільних ініціатив та заходів на міжнародному, національному та місцевому рівнях;

організацію досліджень соціального, економічного та цифрового розвитку регіонів та територій, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації;

розробку рекомендацій для вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази у сфері відновлення;

залучення до співпраці органів місцевої влади та виконавчої влади, ранній розгляд таких пропозицій бізнесу, які знаходяться у компетенції Мінінфраструктури;

проведення консультацій та обмін досвідом щодо розробки стратегічних документів розвитку громад і регіонів, відбудови інфраструктури тощо.

Раніше цього року Меморандум про співпрацю з Радою бізнес-омбудсмена також підписало Агентство відновлення. Рада вже працює з багатьма профільними міністерствами та державними відомствами, серед яких Офіс генерального прокурора, Міністерство юстиції, Національне антикорупційне бюро, Національна поліція, Національне агентство з запобігання корупції та інші.

Рада бізнес-омбудсмена фінансується з Мультидонорського рахунку стабілізації та сталого розвитку України (МДР), розпорядником якого є ЄБРР. Країнами-донорами МДР є Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США та Європейський Союз – найбільший донор.