З 31 липня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочинає тестування послуги електронна черга для перетину кордону автобусами на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Щоб перетнути цей пункт пропуску з 1 серпня водіям чи логістам варто буде зареєструвати автобус в системі єЧерга та власне приїхати до кордону в зазначений у маршруті час. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Запуск єЧерги для автобусів – частина реформи міжнародних пасажирських перевезень для забезпечення комфорту пасажирів. Паралельно з цим, верифікуємо міжнародні маршрути – скасовуємо непрацюючі, проводимо перемовини із суміжними країнами щодо швидкості роботи митних та прикордонних служб для того, щоб пасажири не витрачали години у чергах на кордоні, а процес був прогнозованим. На час тестового періоду час очікування на перетин кордону не буде змінюватись, адже йдеться лише про налаштування нового сервісу. Після налаштування всіх процесів – черги із пасажирських автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути – і відповідно автобусні перевезення будуть відбуватися тільки згідно з еЧергою», – зазначив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Наразі послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів.

На відміну від онлайн-черги для вантажівок, послуга для автобусів в умовах тестового періоду не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску. Тобто водіям варто лише зареєструватись в системі та приїхати до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.

Нагадаємо, що кожен міжнародний маршрут містить час початку руху, перетину кордону та прибуття до кінцевого пункту.

«Період тестування послуги ми використаємо для того, щоб пропрацювати всі технічні нюанси нового сервісу для пасажирських перевізників та згодом масштабувати його на всі пункти пропуску. Наразі водіям окрім реєстрації також доступна можливість відтвермінувати чи скасувати чергу, замінити водія та транспортний засіб. Окрім цього, команда також розроблятиме можливість слотування та обрання визначеного часу заїзду на пункт пропуску, щоб послуга була зручна для тих, хто перетинає кордон нерегулярними маршрутами», – підкреслив заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Запис до єЧерги для автобусів буде можливий лише на сайті echerha.gov.ua з 31 липня. Для бронювання місця в черзі варто натиснути «Стати в чергу» та обрати «Автобус», заповнити всі необхідні поля та підтвердити запис.

Проект «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».