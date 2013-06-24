Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило методичні рекомендації щодо пріоритезації проектів ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією рф. Відповідний наказ був ухвалений в п’ятницю. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ офіційно затверджує методологію, яка була розроблена з урахуванням рекомендацій експертів Світового банку та громадських організацій, що входять до складу Коаліції RISE Ukraine, і була використана під час відбору проектів, запропонованих до реалізації за рахунок коштів Фонду ліквідації.

«Робота Фонду ліквідації стала прикладом ефективного інструменту фінансування відновлення. Громади змогли напряму подавати власні проекти на розгляд, а Міжвідомча робоча група – пріоритезувати проекти за методологією, що була розроблена спільно з міжнародними експертами та представниками громадськості. Успішний досвід Фонду має перетворитись на усталену практику в питаннях пріоритезації проектів відновлення і модернізації», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Методологія містить перелік індексів, критеріїв та індикаторів, які дозволяють оцінити пріоритетність проектів на основі бальної системи. Серед ключових індикаторів:

узгодженість проекту із Державною стратегією регіонального розвитку (ДСРР) та стратегією розвитку територіальної громади,

наявність проекту в схваленій програмі комплексного відновлення області та плані реалізації такої програми,

наявність проекту в схваленій програмі комплексного відновлення територіальної громади (її частини) та плані реалізації такої програми,

вплив проекту для розміщення внутрішньо переміщених осіб, осіб, що були евакуйовані із зони бойових дій, і осіб, які втратили своє майно через збройну агресію,

чи належить заявник до заявників, території яких були звільнені від тимчасової окупації тощо.

Крім того, затверджені методичні рекомендації містять вагові коефіцієнти, форму подання проектів та форму презентації результатів пріоритезації, а також секторальні пріоритети, узгоджені з оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA), яка готується Урядом України спільно з Групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН.