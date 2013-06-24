Вчора, 14 серпня, Міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина Крістіан Лінднер підписали спільну декларацію про наміри посилення співпраці між Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Німеччини. Про це повідомляє Урядовий портал.

Спільна декларація передбачає надання німецькою стороною консультативної підтримки українській стороні, зокрема у напрямах митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями, приватизації державних підприємств.

За підсумками підписання Сергій Марченко та Крістіан Лінднер провели спільну пресконференцію в Міністерстві фінансів України.

Сергій Марченко подякував Уряду Німеччини за лідерство у підтримці України. Німеччина є одним із найбільших донорів прямої бюджетної підтримки серед країн-партнерів — 1,55 млрд євро від 24 лютого 2022 року.

«Підписання спільної декларації є ще одним кроком для поглиблення співпраці між нашими країнами. Обмін досвідом дозволить отримати доступ до найкращих європейських практик та значно покращити рівень підготовки українських фахівців, у тому числі для пришвидшення нашої інтеграції до Європейського Союзу», — прокоментував Сергій Марченко.

Міністр фінансів Німеччини запевнив у продовженні всебічної підтримки для України у наступні бюджетні періоди, а також готовності долучитися до відновлення України. Водночас Крістіан Лінднер вчергове засудив росію за агресивну неспровоковану війну проти України.

Щодо фінансування дефіциту державного бюджету України у 2024 році, Сергій Марченко зазначив, що дефіцит на наступний рік прогнозується на рівні 2023 року і Мінфін України вже активно працює над залученням необхідної міжнародної допомоги.

Також сторони погодились щодо необхідності продовження санкційного тиску на рф для економічної ізоляції агресора, а також контролю за дотриманням вже існуючих санкцій з метою максимізації їх ефективності.

У контексті відновлення, Міністр фінансів України зазначив, що одним із важливих пріоритетів є створення безпечних та сприятливих умов для повернення українців додому.

Сторони наголосили на продовженні конструктивної співпраці для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Німеччиною.