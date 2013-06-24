1. Базуючись на тісній співпраці протягом останніх півтора року та з метою подальшого зміцнення співпраці Міністерство фінансів України та Міністерство фінансів Японії 02 серпня 2023 року розпочали новий двосторонній Фінансовий діалог. На першій особистій зустрічі в Києві з початку війни українську сторону представляв Міністр фінансів Сергій Марченко, а японську сторону – Віце-міністр фінансів з міжнародних питань Масато Канда.

2. Під час Фінансового діалогу сторони засудили незаконну, невиправдану та неспровоковану агресивну війну росії проти України. Крім того, японська сторона висловила співчуття українському народу з приводу втрат і страждань.

3. Українська сторона у відповідь висловила глибоку вдячність Японії за солідарність та підтримку, надану з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у просуванні інтересів України на міжнародній арені. Японія зобов’язалась спільно із міжнародним співтовариством забезпечити Україні економічну підтримку, якої вона потребує, запровадити і застосувати санкції та інші економічні заходи проти росії, а також взаємодіяти з третіми країнами з метою запобігання та реагування на ухилення від цих заходів. Сторони погодилися щодо подальшого зміцнення двостороннього співробітництва.

4. Сторони обмінялися думками щодо останніх економічних подій і питань політики в Україні, обговорили високі показники України на фіскальному, монетарному, зовнішньому та структурному фронтах у рамках програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) для України від МВФ. Україна підтвердила свою прихильність до амбітних реформ і реалізації політик з метою забезпечення середньострокової стійкості боргу та зовнішньої життєздатності.

5. Сторони обговорили допомогу, яку надають Україні з початку незаконної загарбницької війни росії проти України. Допомога Японії сягнула 7,6 мільярда доларів США, з яких у липні цього року Японія розблокувала кредит Світового банку на 1,5 мільярда доларів США на політику розвитку (Development Policy Loan – DPL) шляхом підвищення кредитування.

6. Японська Сторона підтвердила свої наміри продовжувати підтримку України і висловила готовність посилювати технічне співробітництво для сприяння пріоритету політики України щодо мобілізації доходів. У доповнення до підтримки Японією першої фази проекту Світового банку в житловому секторі шляхом надання грантів і кредитування Японська сторона заявила про свій намір допомогти у підготовці проекту для другої фази проекту. Крім того, як головуюча країна в G7, Японія підтвердила свою відданість непохитній підтримці в рамках G7 Finance Track.

7. Сторони висловили глибоку стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та юрисдикціями ООН, які перебувають під санкціями ООН. Обидві сторони висловили думку, що дії росії суперечать принципам Financial Action Task Force (FATF) щодо сприяння безпеці, цілісності глобальної фінансової системи, а також суперечать зобов’язанням міжнародної співпраці та взаємної поваги, за якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF.

8. За результатами дискусії в рамках Фінансового діалогу Японська сторона підтвердила рішучість лідерів G7 забезпечити, щоб росія оплатила довгострокову реконструкцію України, і в цьому контексті посилить свої зусилля для досягнення цієї мети.

9. Сторони домовилися про продовження Фінансового діалогу для подальшого зміцнення двосторонніх відносин.

Про це повідомляє Урядовий портал.