За результатами роботи стратегічної сесії «Реформування міністерств: запуск функціональних обстежень» буде побудовано нову структуру відомств, відчужено невластиві функції та запроваджено нові посади фахівців з питань реформ.
«На середину липня маємо вийти на нові структури, реєстри функцій, положення й пропозиції щодо невластивих повноважень. Роботу організовуватимуть за участі українських і європейських експертів, за узгодженою методикою та з використанням електронної бази даних. Після цього відбудуться прозорі та відкриті конкурси на 1000 нових посад, за новими процедурами, підвищеними вимогами та відповідно оплатою праці», — поділився перспективними планами Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
У липні робочі групи представлять результати своєї роботи. Весь процес відбувається за участі громадянського суспільства та буде повністю для нього відкритим. Тобто міністерства займатимуться лише політикою, а не послугами, управлінням держвласністю, інспекціями, наглядом тощо, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.