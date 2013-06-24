Міністерство економіки спільно з міжнародними партнерами домовились про початок роботи над створенням Програми гарантій відновлення України (Ukraine Recovery Guarantee Facility), яка буде сприяти забезпеченню страхування приватного сектора від воєнних ризиків. На першому етапі робота Програми має зосередитись на страхуванні торгових операцій, але згодом буде розширюватись на страхування інвестицій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йдеться в багатосторонньому листі про наміри, який підписали Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, а також представники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Єврокомісії, Швейцарії, Норвегії та інших країн під час Конференції з питань відновлення України-2023 (URC-2023), яка проходить у Лондоні.

«Уряд України намагається розпочати масштабне відновлення країни не чекаючи закінчення війни. Ми розуміємо, що основою для цієї відбудови має стати приватний капітал, який в свою чергу потребує надійний захист від воєнних ризиків. Тому ми вітаємо зусилля партнерів, які спрямовані на створення гарантійних механізмів, що допоможуть відновити ринок приватного страхування в Україні. Адже це, в свою чергу, сприятиме залученню інвесторів для відновлення зараз, а також забезпечить довгострокову реконструкцію країни», - наголосила Юлія Свириденко.

Сторони домовились розглянути можливості залучення донорської підтримки, включаючи гранти та інші інструменти розподілу ризиків, а також максимального використання існуючої інфраструктури страхової галузі для підтримки створення Програми гарантій відновлення України та в подальшому її розширення.

Також буде обговорено можливість створення окремої платформи для налагодження діалогу та обміну інформацією між ключовими гравцями страхового ринку.