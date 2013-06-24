Уряд України на чолі з Міністерством економіки України при аналітично-консалтинговій підтримці Київської школи економіки формує експертні робочі групи з розробки секторальних планів розвитку економіки України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мета груп — залучити бізнес до розробки пропозицій щодо галузевого розвитку, які будуть враховані при розробці стратегій від профільних міністерств. Учасники груп отримають можливість представити свої пропозиції щодо комплексу необхідних реформ, інвестиційні проекти та розрахунки необхідного фінансування.

Перший етап проекту триватиме до кінця жовтня 2023 року. На цьому етапі в групах будуть сформовані пропозиції для Плану України, необхідного для реалізації програми фінансової допомоги Ukraine Facility від Європейської Комісії. Програма розрахована на 50 млрд євро, які Україна отримає впродовж 2024-2027 років.

Кошти будуть спрямовані в державний та приватний сектори економіки, для фінансування бюджетних витрат та реалізації стратегічних проектів. В тому числі фінансування гарантій та фінансових інструментів у сумі 8 млрд євро дозволить залучити у 2-3 рази більші додаткові приватні інвестиції.

Надалі групи працюватимуть над пропозиціями для секторальних стратегій розвитку на 10 років. Стратегії будуть розраховані на 3 етапи: короткостроковий (2023-2024 рр.), середньостроковий (2025-2027 рр.) та довгостроковий (2028-2033 рр.).

Всього буде створено понад 10 робочих груп щодо розвитку відповідних секторів економіки. На першому етапі розпочнуть роботу 5 груп за напрямами:

Енергетика;

Агропромисловий комплекс;

Транспорт та логістика;

IT та комунікації;

Промисловість (машинобудування, критичні матеріали).

“Ми очікуємо активної залученості від компаній, які володіють експертизою у своїх галузях та готові разом з нами працювати над Планом України та секторальними стратегіями. Ви отримаєте можливість запропонувати власні ідеї, інвестиційні проекти та реформи, що дійсно допоможуть вивести нашу країну на якісно новий рівень розвитку. Саме бізнес буде рушійною силою відновлення держави, і ми прагнемо разом з вами чітко визначити потреби та можливості ваших індустрій”, - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.